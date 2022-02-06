Aliağaspor FK, ikinci yarıya farklı galibiyetle başladı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Bölge 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağaspor FK, ikinci yarının ilk maçında konuk olduğu Sivaslı Belediyespor deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden sarı siyahlı takım ligdeki puanını 24'e yükselterek grup liderliğini sürdürdü.

Uşak Karaağaç Şehitler Stadyumunda oynanan mücadeleyi Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal tribünden takip etti.

Uşak temsilcisi karşısında karşılaşmaya hızlı başlayan Aliağa temsilcisi ilk yarıyı Murat Arslan'ın penaltıdan ve Furkan Yıldırım'ın uzaktan attığı golle 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya da üstün başlayan Aliağaspor FK, ikinci yarıda Eren Erbay'ın kendi kalesine, Murat Arslan'ın ve Bilal Hallaçların attığı muhteşem gollerle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Aldığı üç puan ile ligdeki galibiyet serisini 8'e çıkaran lider Aliağaspor FK, 13 Şubat 2022 Pazar günü saat 14.00'te aynı puana sahip İzmir Spor'u Aliağa Atatürk Stadyumu'nda ağırlayacak. - İZMİR