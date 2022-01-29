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Alibec Yunanistan'a kiralandı - Son Dakika

Alibec Yunanistan'a kiralandı

29.01.2022 09:46
Alibec Yunanistan'a kiralandı

Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, Yunanistan'a kiralık olarak verildi.

Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, Yunanistan'a kiralık olarak verildi.

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, Romanya'dan sonra Yunanistan'a kiralandı. Sezon başında Romanya'nın CFR Cluj takımına kiralanan Denis Alibec, devre arası transfer döneminde de Yunanistan'ın Atromitos takımına kiralandı.

Cluj teknik direktörü Dan Petrescu'nun ligin ikinci yarısında kadrosunda düşünmediği Denis Alibec, Yunanistan 1.lig takımlarından Atromitos'a kiralandı. Kayserispor bu transferden kiralama ücreti almayacak. Alibec'in maaşı ise Yunanistan takımı tarafından ödenecek. - KAYSERİ

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Kayserispor, Yunanistan, Atromitos, Romanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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