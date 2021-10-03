Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yla karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mergim Berisha bu karşılaşmada ilk kez gol sevinci yaşadı.
Rossi'den gelen pası ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Berisha, dönerek vuruşunu yaptı ve Tarkan'dan seken top ağlarla buluştu. Bu golle Alman futolbcu, sarı-lacivertli formayla ilk kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.
Son Dakika › Spor › Alman futbolcu Kadıköy'de ilki yaşadı! Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı - Son Dakika Spor