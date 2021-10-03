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Alman futbolcu Kadıköy'de ilki yaşadı! Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı - Son Dakika

Alman futbolcu Kadıköy'de ilki yaşadı! Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı

03.10.2021 17:10
Alman futbolcu Kadıköy'de ilki yaşadı! Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı, System.String[]

Süper Lig'de Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında Mergim Berisha ve Luiz Gustavo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Alman futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk defa fileleri sarsma başarısı sergiledi.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yla karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mergim Berisha bu karşılaşmada ilk kez gol sevinci yaşadı.

ASİST ROSSI'DEN

Rossi'den gelen pası ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Berisha, dönerek vuruşunu yaptı ve Tarkan'dan seken top ağlarla buluştu. Bu golle Alman futolbcu, sarı-lacivertli formayla ilk kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

Alman futbolcu Kadıköy'de ilki yaşadı! Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı

Spor Toto Süper Lig, Mergim Berisha, Kasımpaşa, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alman futbolcu Kadıköy'de ilki yaşadı! Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Alman futbolcu Kadıköy'de ilki yaşadı! Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı - Son Dakika
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