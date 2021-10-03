Alman futbolcu Kadıköy'de ilki yaşadı! Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı

Süper Lig'de Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında Mergim Berisha ve Luiz Gustavo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Alman futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk defa fileleri sarsma başarısı sergiledi.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yla karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mergim Berisha bu karşılaşmada ilk kez gol sevinci yaşadı. ASİST ROSSI'DEN Rossi'den gelen pası ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Berisha, dönerek vuruşunu yaptı ve Tarkan'dan seken top ağlarla buluştu. Bu golle Alman futolbcu, sarı-lacivertli formayla ilk kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

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