Alpay Yaman, Rakibini İlk Rauntta Yendi

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Türk profesyonel boksunun genç yeteneklerinden Alpay Yaman, Alman rakibi Jackie Mefire ile olan karşılaşmasını ilk rauntta kazandı.

Düzenlenen boks galasında genç yetenek Alpay Yaman, Alman rakibi Jackie Mefire ile karşılaştı. Yaman, henüz ilk rauntta vurduğu sert yumruklarla müsabakayı kazandı. Kaburgaları kırılan Alman Mefire, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Alpay Yaman'ın büyük bir yeteneğe sahip olduğunu vurgulayan dünya şampiyonu boksör Fırat Arslan, "Kendisine destek olarak, dünya ringlerinde ülkemizin bayrağını dalgalandırıp, ismini duyurmak için menajerliğini üstlendim. Alpay, çok yetenekli ve güçlü bir boksördür. Bugün yendiği rakibi iki yıl önce başarılı boksör Kübalı Hernandez'e karşı on raunt mücadele vermişti. Fakat Alpay karşısında bir raunt bile dayanamadı" şeklinde konuştu.

Profesyonel boks yazarı ve sporcuların basın danışmanı Vedat Alyaz ise Türk gençlerinin desteklenmesi halinde dünya profesyonel boks arenasında fırtınalar estirebileceğini vurgulayarak, "Dövüş bizim genetiğimizde var. Çok sert ve dayanıklı DNA'lara sahibiz. Bunu yirmi yılı aşkın bir süredir ringlerde fotoğraf çekerken fark ettim ve bir de çok aşırı hırslı ve cesaretliyiz. Bu da bizi diğer milletlerden ayıran özelliklerdir" dedi. - İSTANBUL