Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen Şengün\'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
05.02.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Houston Rockets'ın Boston Celtics'e 114-93 mağlup olduğu maçta Alperen Şengün, son çeyrekte hakeme küfür ettiği gerekçesiyle oyundan atıldı ve karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri oldu.

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, Boston Celtics maçında yaşanan bir pozisyon sonrası oyundan atıldı. Rockets, deplasmanda oynanan karşılaşmadan farklı mağlubiyetle ayrıldı.

BOSTON BAŞTAN SONA ÜSTÜNDÜ

NBA normal sezon mücadelesinde Houston Rockets, TD Garden'da Boston Celtics'in konuğu oldu. Karşılaşmayı baştan sona kontrol eden ev sahibi ekip, sahadan 114-93'lük galibiyetle ayrıldı.

ALPEREN ŞENGÜN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Maça ilk beşte başlayan Alperen Şengün, 31 dakika süre aldığı mücadelede 13 sayı, 9 ribaund ve 3 asistlik performans sergiledi. Milli oyuncu, son çeyrekte bir pozisyon sonrası kadın hakeme küfrettiği gerekçesiyle diskalifiye edildi ve oyundan atıldı.

CELTICS'TE YILDIZLAR PARLADI

Boston Celtics'te Derrick White 28 sayı ve 8 asistle maçın en etkili ismi olurken, Payton Pritchard ise benchten gelerek 27 sayı kaydetti.

ROCKETS'TA SKOR DAĞILDI

Houston Rockets'ta Kevin Durant 15 sayıda kalırken, Jabari Smith 13 sayı üretti. Amen Thompson 11 sayı, Tari Eason 10 sayı, Reed Sheppard ise 9 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Houston Rockets, Boston Celtics, Alperen Şengün, Basketbol, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü farklı geçti RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Fransa’nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein’e övgüler yağdırdı Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein'e övgüler yağdırdı

15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 15:58:29. #7.11#
SON DAKİKA: Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.