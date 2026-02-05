Alperen Şengün\'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, Boston Celtics maçında yaşanan bir pozisyon sonrası oyundan atıldı. Rockets, deplasmanda oynanan karşılaşmadan farklı mağlubiyetle ayrıldı.

BOSTON BAŞTAN SONA ÜSTÜNDÜ

NBA normal sezon mücadelesinde Houston Rockets, TD Garden'da Boston Celtics'in konuğu oldu. Karşılaşmayı baştan sona kontrol eden ev sahibi ekip, sahadan 114-93'lük galibiyetle ayrıldı.

ALPEREN ŞENGÜN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Maça ilk beşte başlayan Alperen Şengün, 31 dakika süre aldığı mücadelede 13 sayı, 9 ribaund ve 3 asistlik performans sergiledi. Milli oyuncu, son çeyrekte bir pozisyon sonrası kadın hakeme küfrettiği gerekçesiyle diskalifiye edildi ve oyundan atıldı.

CELTICS'TE YILDIZLAR PARLADI

Boston Celtics'te Derrick White 28 sayı ve 8 asistle maçın en etkili ismi olurken, Payton Pritchard ise benchten gelerek 27 sayı kaydetti.

ROCKETS'TA SKOR DAĞILDI

Houston Rockets'ta Kevin Durant 15 sayıda kalırken, Jabari Smith 13 sayı üretti. Amen Thompson 11 sayı, Tari Eason 10 sayı, Reed Sheppard ise 9 sayıyla mücadeleyi tamamladı.