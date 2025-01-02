Alperen Şengün'le Rockets'dan Önemli Galibiyet - Son Dakika
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Spor

Alperen Şengün'le Rockets'dan Önemli Galibiyet

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 23 sayısıyla Dallas Mavericks'i 110-99 yenerek 22. galibiyetini aldı.

02.01.2025 11:18
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 23 sayı ürettiği karşılaşmada Dallas Mavericks'i 110-99 mağlup etti.

NBA'ye oynanan 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda Houston, Toyota Center'da Dallas Mavericks'i konuk etti.

Müsabakada yaklaşık 37 dakika oyunda kalan Alperen Şengün, 23 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve 5 top çalma ile galibiyette önemli rol oynadı.

Houston Rockets'ta Alperen'in yanı sıra Jalen Green 22, Dillon Brooks 19, Cam Whitmore 18 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

Öte yandan Quentin Grimes'in 17, Klay Thompson ve Kyrie Irving'in 16'şar sayısı Dallas'ın kazanmasına yetmedi.

Bu sonuçla Houston Rockets, 22. galibiyetini elde etti. Dallas Mavericks de 14. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Nikola Jokic "triple-double" yaptı, Denver rahat kazandı

NBA'de Denver Nuggets formasını giyen Nikola Jokic, "triple-double" ile gecenin öne çıkan performanslarından birine imza attı.

Ball Arena'da oynanan mücadelede Denver Nuggets, Atlanta Hawks'ı ağırladı.

Denver, sahadan 139-120'lik skorla galip ayrılırken mücadelede 29 dakika 31 saniye süre alan Sırbistanlı oyuncu, 23 sayı, 17 ribaunt ve 15 asistlik performansıyla "triple-double" yaparak maça damgasını vurdu.

Denver Nuggets'te ayrıca Jamal Murray ve Michael Porter Jr.'ın 21'er, Russell Westbrook'un 16 sayısı ön plana çıktı.

Atlanta'da ise Trae Young'un 30, De'Andre Hunter'ın 20 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Denver bu sonuçla 19. kez sahadan galip ayrıldı. Atlanta Hawks ise 16. kez mağlup oldu.

New York Knicks'ten üst üste 9. galibiyet

NBA'de New York Knicks, sahasında Utah Jazz'ı 119-103 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı.

Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmada New York Knicks formasını giyen Karl-Anthony Towns 31 sayı, 21 ribauntluk performansıyla "double double" yaptı.

Ayrıca Mikal Bridges'ın 27, OG Anunoby 22 sayısı galibiyette öne çıkan performanslar oldu.

Utah'ta ise Jordan Clarkson ile Collin Sexton'ın 25'er sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

New York Knicks, toplamda ise 24. galibiyetini aldı. Utah ise 25. kez mağlup oldu.

Sonuçlar

Washington Wizards- Chicago Bulls: 125-107

Detroit Pistons- Orlando Magic: 105-96

Toronto Raptors- Brooklyn Nets: 130-113

New York Knicks-Utah Jazz: 119-103

Miami Heat- New Orleans Pelicans: 119-108

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 110-99

Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 139-120

Sacramento Kings- Philadelphia 76ers: 113-107

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alperen Şengün'le Rockets'dan Önemli Galibiyet - Son Dakika

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