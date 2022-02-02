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Alperen Şengün, NBA All-Star Rising Stars maçında oynayacak - Son Dakika

Alperen Şengün, NBA All-Star Rising Stars maçında oynayacak

02.02.2022 10:40
Alperen Şengün, NBA All-Star Rising Stars maçında oynayacak

NBA All-Star etkinlikleri kapsamında oynanacak Rising Stars (Yükselen Yıldızlar) maçında Houston Rockets formasını giyen milli basketbolcu Alperen Şengün çaylaklar takımı kadrosunda yer aldı.

NBA All- Star etkinlikleri kapsamında oynanacak Rising Stars (Yükselen Yıldızlar) maçında Houston Rockets formasını giyen milli basketbolcu Alperen Şengün çaylaklar takımı kadrosunda yer aldı.

Bu yıl ABD'nin Cleveland şehrinde düzenlenecek NBA All Star hafta sonu etkinliklerinin ilk gününde oynanacak 'Yükselen Yıldızlar' maçında forma giyecek isimler belli oldu. NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Batı Konferansı takımlarından Houston Rockets formasını giyen milli basketbolcu Alperen Şengün çaylaklar takımı kadrosunda yer aldı. Alperen bu sezon 8.6 sayı, 4.5 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Bu etkinlikte o sezon ilk kez NBA'de yer alan basketbolcular ile ligde ikincisi senesini geçiren basketbolcular karşı karşıya geliyor.

Yükselen Yıldızlar maçında takımların kadroları şöyle:

Çaylaklar

Scottie Barnes - Toronto Raptors

Cade Cunningham - Detroit Pistons

Ayo Dosunmu - Chicago Bulls

Chris Duarte - Indiana Pacers

Josh Giddey - Oklahoma City Thunder

Jalen Green - Houston Rockets

Herbert Jones - New Orleans Pelicans

Davion Mitchell - Sacramento Kings

Evan Mobley - Cleveland Cavaliers

Alperen Şengün - Houston Rockets

Jalen Suggs - Orlando Magic

Franz Wagner - Orlando Magic

İkinci senesini oynayan basketbolcular

Precious Achiuwa - Toronto Raptors

Cole Anthony - Orlando Magic

LaMelo Ball - Charlotte Hornets

Desmond Bane - Memphis Grizzlies

Saddiq Bey - Detroit Pistons

Anthony Edwards - Minnesota Timberwolves

Tyrese Haliburton - Sacramento Kings

Tyrese Maxey - Philadelphia 76ers

Jaden McDaniels - Minnesota Timberwolves

Isaac Okoro - Cleveland Cavaliers

Isaiah Stewart - Detroit Pistons

Jae'Sean Tate - Houston Rockets

G-League'den seçilen oyuncular:

MarJon Beauchamp

Dyson Daniels

Jaden Hardy

Scott Henderson - İSTANBUL

Alperen Şengün, NBA All-Star Rising Stars maçında oynayacak

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Houston Rockets, Basketbolcu, Milli, Star, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alperen Şengün, NBA All-Star Rising Stars maçında oynayacak - Son Dakika Spor


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