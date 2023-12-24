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Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets galip - Son Dakika
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Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets galip

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta New Orleans Pelicans'ı 106-104 mağlup etti. Rockets, sezonun 15. galibiyetini aldı.

Alperen Şengün\'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets galip
24.12.2023 - 09:55,
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 106-104 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 13 maçla devam edildi. Alperen'in 37 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle oynadığı karşılaşmada Pelicans'ı yenen Rockets, sezonun 15. galibiyetine ulaştı.

Mücadelenin en skorer ismi olan Alperen, bu sezon üst üste ikinci, toplamda ise 9. kez "double-double" yaptı. Rockets'ta Jabari Smith 26, Fred VanVleet 10 sayılık katkı sağladı.

Pelicans'ta Zion Williamson'ın 28 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Brandon Ingram'ın ise 19 sayı, 3 ribaunt ve 5 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

Bucks, galibiyet serisine devam etti

New York Knicks'i 130-111 mağlup eden Milwaukee Bucks, üst üste 7, toplamda ise 22. galibiyetini aldı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, Bobby Portis ise 23 sayı, 11 ribaunt ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 17. yenilgisini yaşayan Knicks'te Jalen Brunson 36 sayı, 3 ribaunt ve 7 asist, Julius Randle 26 sayı, 8 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

Sonuçlar

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 111-130

Los Angeles Clippers- Boston Celtics: 108-145

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-106

Indiana Pacers- Orlando Magic: 110-117

Charlotte Hornets- Denver Nuggets: 95-102

Toronto Raptors- Utah Jazz: 119-126

Atlanta Hawks- Memphis Grizzlies: 119-125

Brooklyn Nets- Detroit Pistons: 126-115

Oklahoma City Thunder- Los Angeles Lakers: 120-129

Chicago Bulls- Cleveland Cavaliers: 95-109

Golden State Warriors- Portland Trail Blazers: 126-106

Dallas Mavericks- San Antonio Spurs: 144-119

Sacramento Kings- Minnesota Timberwolves: 98-110

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets galip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets galip - Son Dakika
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