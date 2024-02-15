Alperen Şengün\'ün Houston Rockets\'ı Memphis Grizzlies\'e mağlup oldu

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk olduğu Memphis Grizzlies'e 121-113 mağlup oldu. Alperen, 34 dakika parkede kaldığı maçta 19 sayı, 6 asist, 5 ribaund, 1 blok ve 1 top çalma ile oynadı.
NBA'de normal sezon heyecanı 13 karşılaşma ile devam etti. Memphis Grizzlies, evinde karşılaştığı Houston Rockets'ı 121-113'lük skorla mağlup etti ve 9 maç sonra galip geldi. Bu sezonki 19. galibiyetini elde eden Memphis'te G.G. Jackson 20 sayı, 9 ribaund ve Luke Kennard 19 sayı, 2 asistle oynadı. Ligdeki 30. mağlubiyetini alan Houston'da ise milli basketbolcu Alperen Şengün, 34 dakika parkede kaldı ve 19 sayı, 6 asist, 5 ribaund, 1 blok ve 1 top çalma ile katkı verdi. Konuk ekipte Amen Thompson, Dillon Brooks ve Aaron Holiday da 19'ar sayı ile müsabakayı tamamladı.
Dallas'tan üst üste 6. galibiyet
Dallas Mavericks, sahasında mücadele ettiği San Antonio Spurs'ü 116-93'lük skorla yendi. Ligde üst üst 6. toplamda 32. galibiyetini alan Dallas'ta Kyrie Irving 34 sayı, 9 ribaund ve Luka Doncic 27 sayı, 9 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Bu sezonki 44. yenilgisini alan San Antonio'da Victor Wembanyama, 26 sayı, 9 ribaund ile mücadele ederken, milli basketbolcu Cedi Osman da 18 dakika süre aldığı maçta 3 asist, 1 ribaund ile oynadı.
Lakers, Utah'ı farklı geçti
Los Angeles Lakers, deplasmanda karşı karşıya geldiği Utah Jazz'ı 138-122'lik skorla mağlup etti ve 30. galibiyetini kazandı. Lakers'ta Anthony Davis 37 sayı, 15 ribaund ile double double yaparken, ona Rui Hachimura 36 sayı ile eşlik etti. Bu sezonki 29. yenilgisini alan Utah'ta Colin Sexton'ın 18, Jordan Clarkson'un 17 ve Lauri Markkanen'in de 16 sayısı galibiyete yetmedi. Utah'ta ayrıca milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven parkede 2 dakika kaldı ve 1 sayı, 2 ribaund ile katkı verdi.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Orlando Magic: 118 - New York Knicks: 100
Charlotte Hornets: 122 - Atlanta Hawks: 99
Philadelphia 76ers: 104 - Miami Heat: 109
Boston Celtics: 136 - Brooklyn Nets: 86
Cleveland Cavaliers: 108 - Chicago Bulls: 105
Toronto Raptors: 125 - Indiana Pacers: 127
Memphis Grizzlies: 121 - Houston Rockets: 113
New Orleans Pelicans: 133 - Washington Wizards: 126
Dallas Mavericks: 116 - San Antonio Spurs: 93
Phoenix Suns: 116 - Detroit Pistons: 100
Utah Jazz: 122 - Los Angeles Lakers: 138
Denver Nuggets: 98 - Sacramento Kings: 102
Golden State Warriors: 125 - Los Angeles Clippers: 130 - İSTANBUL
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