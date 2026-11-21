NBA'de Denver Nuggets, evinde Houston Rockets'ı 133-124 mağlup etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 36 dakika kaldığı parkede 28 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple double yaptı.

NBA'de heyecan 9 karşılaşmayla devam etti. Denver Nuggets, Ball Arena'da karşılaştığı Houston Rockets'ı 133-124'lük skorla mağlup etti ve 9. galibiyetini kazandı. Denver'da Nikola Jokic 26 sayı, 11 ribaund ile double double yaparken, Christian Braun ve Cameron Johnson da 19'ar sayıyla eşlik etti. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Houston'da ise milli basketbolcu Alperen Şengün 28 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple double yaparken, Fred VanVleet 25 sayı ve Amen Thompson da 22 sayı kaydetti.

Lakers evinde kazandı

Los Angeles Lakers konuk ettiği Sacramento Kings'i 106-104'lük skorla geçerek 14. galibiyetini elde etti. Lakers'ta Luka Doncic 25 sayı, Walker Kessler 15 sayı ve Matisse Thybulle de 14 sayıyla oynadı. Bu sezon üst üste 8, toplamda 14. kez kaybeden Sacramento'da ise de Andre Hunter'ın 30 sayılık performansı yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Atlanta Hawks: 111 - Charlotte Hornets: 97

Detroit Pistons: 102 - Toronto Raptors: 105

Cleveland Cavaliers: 128 - Indiana Pacers: 119

Brooklyn Nets: 111 - Orlando Magic: 113

Chicago Bulls: 94 - Washington Wizards: 98

Oklahoma City Thunder: 126 - New Orleans Pelicans: 120

Utah Jazz: 101 - Phoenix Suns: 111

Denver Nuggets: 133 - Houston Rockets: 124

Los Angeles Lakers: 106 - Sacramento Kings: 104