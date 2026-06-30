Alpkan Gürcan Balkan İkincisi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü sporcusu Alpkan Gürcan, İstanbul'da düzenlenen 30. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak Balkan ikincisi oldu. Şampiyonada kulüp antrenörü Muhammed Berk Yerlikaya ise ilk kez milli antrenör olarak görev yaptı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Spor Kulübü sporcusu Alpkan Gürcan, İstanbul'da düzenlenen 30. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla Balkan ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

13 ülkeden yaklaşık bin 700 sporcunun katıldığı şampiyonada ay-yıldızlı formayla ilk kez Balkan Karate Şampiyonası'nda tatamiye çıkan milli sporcu Alpkan Gürcan, sergilediği başarılı performansla kürsüye çıkmayı başardı. Genç sporcu, elde ettiği dereceyle hem Manisa'yı hem de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü'nü gururlandırdı.

Şampiyonada MCBÜ Spor Kulübü adına bir ilk de yaşandı. Kulübün antrenörü Muhammed Berk Yerlikaya, organizasyonda ilk kez milli antrenör olarak görev aldı.

Şampiyonanın ardından MCBÜ Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Murat Taş, Karate Branşı Başantrenörü Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz, Milli Antrenör Muhammed Berk Yerlikaya ve milli sporcu Alpkan Gürcan, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar'ı ziyaret etti. Ziyarette şampiyonada elde edilen başarılar değerlendirilirken, kulübün gelecek hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, uluslararası organizasyonda üniversiteyi başarıyla temsil eden sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, spor alanındaki başarıların üniversitenin marka değerine önemli katkı sağladığını belirtti. Rektör Kibar, üniversite olarak sporculara verilen desteğin süreceğini ifade etti. - MANİSA