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Altay'a Yatırımcı Talibi

Altay\'a Yatırımcı Talibi

Prof. Dr. Yüksel Gürüz, Altay'a önemli bir yatırımcının talip olduğunu açıkladı.

11.10.2024 13:02
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ALTAY camiasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Yüksel Gürüz, siyah-beyazlı kulübe önemli bir yatırımcının talip olduğunu açıkladı. Süper Lig'den düştükten sonra büyük bir borç yüküyle karşı karşıya kalan Altay'ın durumunun üzücü olduğunu dile getiren Yüksel Gürüz, kulübün kurtuluşu için aracılık yapmaya çalıştığını belirterek, "Benim sülalem Altaylı. Kulübü eski günlerine döndürmeye kişisel servetim yetse keşke. Çevremizi, dostumuzu kullanmaya çalışıyoruz. Altyapı oyuncularının tabldot yiyerek kampa girdiğini duydum. Biz Altay'ız. 110 yılı tamamlamış bir kulüp. Birilerinin buna, 'Dur' demesi lazım. O taşlardan birisi olmaya çalışıyorum. Camia bize güvenmedikten sonra yalnız başıma olacak bir şey değil" diye konuştu.

Kulübe ilgisi olan yatırımcı firmanın borçları üstlenecek güçte olduğunu söyleyen Gürüz, "Uluslararası ilişkileri olan, Türki cumhuriyetlerle işler yapan bir firma. Bir banka kurma arifesindeler. Güvendiğim, tanıdığım insanlar. Altay, İzmir'in bir markasıdır. Benim için önemli olan şehrimizin takımları. Bütün İzmirlilerin vefalı olması lazım. Ben uzun yıllar hem Altay'da hem Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) görev yaptım. Altay için bir fırsat yaratabilirsem seve seve kullanabilirim" dedi. Altay Şirketleşme Komisyonu'nda yer alan Prof. Dr. Ahmet Çoker'le konuyu görüşeceğini kaydeden Prof. Dr. Gürüz, "Kulübe talip olan firmadan elime doneler gelecek. 1-2 hafta içinde her şey netleşir" yorumu yaptı.

FARKLI SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Altay'a talip olan firmanın uluslararası deniz lojistiği, inşaat ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösterdiği öğrenildi. Fransa, İngiltere, Dubai ve İran'da büyük işler yaptığı belirtilen firmanın ayrıca Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan gibi Türki cumhuriyetlerde etkin olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

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