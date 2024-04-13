Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Abdülhamit Söyler, Ramazan Ufuk Avdaş
Altay: Mustafa Çalışkan (Dk. 46 Ozan Evrim Özenç), Salih Sarıkaya, Kuban Altunbudak, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Caner Baycan (Dk. 46 Nurettin Küçükdeniz - Dk. 63 Mehmet Onur Yıldız), Ceyhun Gülselam, Enes Öğrüce (Dk. 46 Enes Yetkin), Yusuf Tekin, Mehmet Gündüz (Dk. 80 Arda Gezer), Deniz Kadah
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Erkan Kaş, Nalepa (Dk. 90 Gökhan Karadeniz), Hakan Barış (Dk. 66 Atakan Akkaynak), Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 90 Ologo), Ahmet İlhan Özek (Dk. 66 Suat Kaya), Ahmet Sağat (Dk. 71 Eren Aydın)
Goller: Dk. 16 Ahmet İlhan Özek, Dk. 38 Nalepa, Dk. 90+4 Suat Kaya (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 31 Salih Sarıkaya (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 35 Hakan Barış (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90+2 Özgür Özkaya (Altay)
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Altaylı taraftarın bir yangın söndürücü tüpünü sıkması nedeniyle tribünleri ve sahanın bir kısmını duman kapladı. Bazı futbolcular ve taraftarlar çıkan dumandan etkilendi.
Son Dakika › Spor › Altay, Ahlatcı Çorum FK'ya 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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