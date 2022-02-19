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Beşiktaş-Altay maçının ardından - Son Dakika

Beşiktaş-Altay maçının ardından

19.02.2022 22:31
Beşiktaş-Altay maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, birkaç maçtır hatalı hakem karalarının aleyhlerinde olduğunu, buna çok üzüldüklerini bildirdi.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, birkaç maçtır hatalı hakem karalarının aleyhlerinde olduğunu, buna çok üzüldüklerini bildirdi.

Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş maçındaki bazı pozisyonlara iyi niyetle bakmak istediklerini ancak ortada kasıt olduğunu savundu. "Artık bıçak kemiğe dayandı, yeter." ifadesini kullanan Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında Fabricio'nun ceza sahasındaki karambolde Zeki Yıldırım'a yaptığı hareketi net penaltıydı. Bu kez de Beşiktaş maçının uzatma dakikalarında Martin Rodriguez'in çalımında Beşktaşlı futbolcu yerde topu elle kesti. Biz iki haftada iki pozisyonu da tribünden net gördük, geçen hafta yayıncı kuruluştaki programda Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Fabricio'nun hareketinin tartışmasız penaltı olduğunu ifade etti. VAR zaten böyle pozisyonlarda hakeme yardımcı olmak için var. İki kritik bir maçta ve bu kadar önemli pozisyonlarda VAR devreye girerek net penaltıyı hakeme her açıdan göstermesi ve kararda aktif rol oynaması gerekirdi. Diğer yandan hakem Volkan Bayarslan'ın böylesine önemli bir karar için izlemeye bile gitmemesini hiçbir mantık kabul edemez."

Ekmekçiioğlu, bazı pozisyonların tartışılabileceğini belirterek, "Ancak tüm Türkiye aynı kararda birleşiyorsa artık bunun farklı bir yorumu olamaz. En çok üzüldüğümüz konu net olan her hatalı kararın aleyhimize verilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

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Rizespor, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Altay maçının ardından - Son Dakika Spor


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