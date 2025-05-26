Altay Bayındır\'ın pozisyonu İngiltere\'de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi\'ni kaçırdık

Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester United ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için beraberliğin yettiği Aston Villa maçta yaşanan olayla büyük şok yaşadı.

MANCHESTER UNİTED KAZANDI

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 2-0 kazanmayı başardı. Milli kalecimiz Altay Bayındır'ın ilk 11 başladığı maçta Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Amad Diallo ve 87. dakikada Christian Eriksen kaydetti. Öte yandan Aston Villa'da kaleci Emiliano Martinez, 45+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Aston Villa, Old Trafford'dan 1 puan alması halinde bile Şampiyonlar Ligi biletini elde edecekti ancak yenilgi sonrası Newcastle ile puanlarını eşitleyip 6. sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

GOL İPTAL EDİLDİ ORTALIK KARIŞTI

Maçta yaşanan bir pozisyon Aston Villa'yı çileden çıkardı. Karşılaşmanın 74. dakikasında durum 0-0 iken Rogers, Altay'ın önünden topu alarak golünü attı. Fakat maçın hakemi Bramall, pozisyonda Altay'a faul yapıldığı gerekçesiyle Aston Villa'nın golünü iptal etti. Rogers'ın Altay'a faülünde top kale çizgisini geçmeden önce Bramall düdüğünü çaldığı için VAR da müdahale edemedi.

Pozisyon sonrası golü atan Rogers başta olmak üzere bütün Aston Villa cephesi hakeme büyük tepki gösterdi fakat karar değişmedi. Golleri iptal edilen Aston Villa, 2 dakika sonra gelen Diallo'nun golüyle bir kez daha şok oldu. 90 dakika ise Manchester United'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

"HATALARINI BİLİYOR"

Maçın ardından pozisyon hakkında konuşan Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, "Bugün sezon hakkında konuşabiliriz, 90 dakika hakkında konuşabiliriz ve kilit anlar hakkında konuşabiliriz. Kilit an elbette Morgan Rogers'ın golü ve hakemin pozisyona nasıl karar verdiğiydi. Hakemle konuştum ve hatalarını biliyor. Her gün hata yapıyoruz; ben de yapıyorum. VAR'a inanıyorum ve Premier Lig'de çok iyi hakemlerimiz olduğunu düşünüyorum ama bazen hata yapabiliyorlar. Bu golle, belki daha iyi bir sonuç ve Şampiyonlar Ligi pozisyonu elde edebilirdik, ancak aldığımız sonuçtan daha fazlasını hak etmedik" dedi.