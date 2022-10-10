Son Dakika | Bülent Korkmaz: "Önemli olan burada kazanmaktı"

- Bülent Korkmaz: "Önemli olan burada kazanmaktı"

İZMİR - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, deplasmanda 2-0 kazandıkları Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi olduklarını belirterek, "Önemli olan burada kazanmaktı" dedi

Spor Toto 1. Lig'in 8. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Geçen hafta kendi sahamızda zorda olsa kazanmıştık. Bunu Buraya kazanmak için geldik. Maçın başından sonuna kadar hem oyunun hem topun hakimiydik ve çok pozisyona girdik, çok da pozisyon kaçırdık. Ama önemli olan burada kazanmaktı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum onlara da" ifadelerini kullandı.