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Altay'da 11 futbolcu alacaklarını tahsil etmek için ihtarname gönderdi - Son Dakika
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Altay'da 11 futbolcu alacaklarını tahsil etmek için ihtarname gönderdi

Altay'ın 1. Lig'de mücadele eden futbol takımında 11 futbolcu, alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderdi. Ancak forvet Deniz Kadah, bu yolu tercih etmeyen tek tecrübeli oyuncu oldu. Diğer futbolcuların alacakları ödenmezse serbest kalma hakkı kazanacakları belirtildi.

Altay\'da 11 futbolcu alacaklarını tahsil etmek için ihtarname gönderdi
30.12.2023 - 09:55,
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da son dönemde alacaklarını tahsil etmek için 11 futbolcu kulübe ihtarname gönderirken, forvet Deniz Kadah bu yolu tercih etmeyen tek tecrübeli oyuncu olarak dikkat çekti. Siyah-beyazlı takımda Paixao, Ceyhun, Tolga, Özgür, Sefa, Salih, Ozan, İbrahim ve Zeki'nin yanı sıra altyapıdan yetişen Eren Erdoğan ile Eren Karataş, kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.

Alacakları ödenmemesi halinde bu futbolcular serbest kalma hakkı kazanacak. Deniz ise alacakları konusunda yönetimi köşeye sıkıştırmadı. İlk yarıda 11 maçta 718 dakika şans bulan 37 yaşındaki gurbetçi golcü, 2 kez rakip fileleri sarstı. Altay'da üst üste 4'üncü sezonunu geçiren Deniz Kadah'ın ikinci yarıda da siyah-beyazlı formayı terletmeye devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Altay'da 11 futbolcu alacaklarını tahsil etmek için ihtarname gönderdi - Son Dakika
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