Altay\'da Ali Kızılkuyu\'dan Jeneriklik Gol

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde İnegölspor'u 3-2'lik skorla dize getiren Altay'da gol perdesini açan Ali Kızılkuyu, attığı jeneriklik golle alkış topladı. Müsabakanın 20'nci dakikasında ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı çatala gönderen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu sezonun kalan bölümünde siyah-beyazlı takımın önemli ayaklarından biri olacağını gösterdi.

Geçen sezon 1'inci Lig'de 16 karşılaşmada forma şansı bulan ancak disiplinsiz hareketleri nedeniyle bitime 7 hafta kala kadro dışı kalan Ali, altyapısında yetişip profesyonel olduğu Altay'dan ayrılma noktasına gelmişti. İzmir temsilcisinin 2'nci Lig'e düşmesinin ardından Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın göreve gelmesiyle affedilen Ali Kızılkuyu, bu sezon 9 karşılaşmada şans bulup kariyerinin ilk golünü attı.