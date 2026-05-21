Altay’da Borç Krizi ve Yönetim Belirsizliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay’da Borç Krizi ve Yönetim Belirsizliği

Altay’da Borç Krizi ve Yönetim Belirsizliği
21.05.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay'ın 1 milyar TL borcu ve yönetim sıkıntıları devam ediyor, yeni başkan arayışı sürüyor.

3'üncü Lig kulüplerinden Altay'ın borcunun 1 milyar TL'ye ulaştığının açıklandığı 11 Mayıs'taki olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmaması nedeniyle ibra edilen yönetim görevde kalırken, siyah-beyazlılar yeniden kongre kararı almak için yönetime talip olacak bir ismin netleşmesini bekliyor. Kongrede yeniden aday olmayan Başkan Sinan Kanlı'nın yatırımcı arayışlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Sinan Kanlı'nın kendisiyle birlikte hareket edecek güçlü bir isim bulması halinde ortak yönetim kurmaya sıcak baktığı iddia edildi. Eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yasağı devam eden ve geçen sezon -6 puan silme cezası alan Altay yeni sezon öncesi yine aynı sıkıntılarla karşı karşıya gelecek. Yatırımcı arayışlarından sonuç alamayınca şirketleşme yoluna gidemeyen Altay'da meraklı bekleyiş sürüyor.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay’da Borç Krizi ve Yönetim Belirsizliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı
Miray Daner, AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na gelin oluyor Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Ceferin’den Türk futboluna övgü dolu sözler Ceferin'den Türk futboluna övgü dolu sözler
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında 11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
TÜGVA Yaz Okulu tanıtıldı 500 bin genci ağırlayacak TÜGVA Yaz Okulu tanıtıldı! 500 bin genci ağırlayacak

14:06
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı
Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
14:03
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü
Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
13:36
Dünya Kupası’na çağrılan Neymar’a hayatının şoku
Dünya Kupası'na çağrılan Neymar'a hayatının şoku
13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
13:22
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı
12:51
Hatay’daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 14:36:59. #7.12#
SON DAKİKA: Altay’da Borç Krizi ve Yönetim Belirsizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.