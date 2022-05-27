Altay'da Cebrail gidici

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da sözleşmesi sona eren sağ bek Cebrail Karayel'in yuvadan uçmak üzere olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadıktan sonra Süper Lig'de küme düşme üzüntüsüne ortak olan tecrübeli savunmacının İttifak Holding Konyaspor'la görüştüğü belirtildi.

Bonservisi elinde olan Cebrail'in kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ifade edildi. Siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 30 maça çıkan 27 yaşındaki defans oyuncusu 2463 dakika sahada kalıp 1 gol atarken, 4 de asist yaparak takımına katkı sağladı. Cebrail, sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçta Trabzonspor'a attığı şık golle alkış toplamıştı.

- İzmir