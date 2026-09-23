Altay'da feragat sonrası kongre planı tartışıldı, kayyım davası 26 Kasım'a kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay'da feragat sonrası kongre planı tartışıldı, kayyım davası 26 Kasım'a kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altay\'da feragat sonrası kongre planı tartışıldı, kayyım davası 26 Kasım\'a kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay'da yönetimin kayyım davasından feragat etme kararı alıp kulübü olağanüstü genel kurula götürme planı tartışmalara yol açtı. İzmir Adliyesi'ndeki kayyım davasının üçüncü duruşması 26 Kasım'a bırakıldı; istifa eden yönetimin kongre kararı alma yetkisi sorgulanıyor.

3'üncü Lig'de mücadele eden Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Altay'da mahkemeye kayyım başvurusu yapıp sürecin uzaması üzerine davadan feragat etme kararı alan yönetimin, kulübü yeniden olağanüstü genel kurula götürme planı tartışmalara neden oldu. Altay Başkanı Sinan Kanlı mahkemeye başvurdukları 3 Ağustos'ta yönetim olarak toplu şekilde istifa ettiklerini belirtirken, istifa eden yönetimin kongre kararı alma yetkisinin olup olmadığı kafalarda soru işareti oluşturdu. Karar defterinde yeterli yönetici sayısına ulaşılmazsa kongre kararı almanın hukuki açıdan sorun teşkil edebileceği ifade edildi.

Sanal medyada bazı Altaylılar usulsüzlük oluşabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, genel kurul üyelerinin kongre kararı alınırsa dava açma hakkı elde edebileceği dile getirildi. Kulüp idarecileri ise kayyım davası sonuçlanana kadar yönetimin görev sorumluluğunun sürdüğünü savundu. İzmir Adliyesi 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen kayyım davasında hakim, üçüncü duruşmayı 26 Kasım olarak belirlerken, yönetim davadan feragat etmek için mahkemeye dilekçe sunacak. Kulüpte sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

SİNAN KANLI: SORUMLULUKLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Altay Başkanı Sinan Kanlı son gelişmelerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kayyım ataması yapılmadığından dolayı son yönetim kurulumuzun sorumlulukları hukuken devam etmektedir. Kayyım talebimizin amacı sorumluluklarımızın devredilmesi ve kayyımın kulübümüzü genel kurula götürmesi içindi. Davadan feragat ederek kayyım tarafından yapılacak genel kurul çağrısının süreci hızlandırmak için tarafımızca yapılmasını benimsemiş durumdayız. Amacımız emeklerin zamana yenik düşmemesi, Altay'ın süreçte yıpranmaması ve ivedi olarak demokratik ortamda seçim yapılmasının sağlanmasıdır. Hukuki mesuliyetlerimizin devam ettiği noktada sezonun başlamasından bugüne kadar emek veren tüm paydaşlarla kulübümüzün şartlarını idame ettireceğiz ve Büyük Altay'ın yeni bir yönetim kuruluna kavuşmasını sağlayacağız. Bu süreçte takımımızın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız."

Kaynak: DHA
İzmir AdliyesiKayyumGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı 3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı
Siirt’te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor Siirt'te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor
İstanbullular dikkat AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek İstanbullular dikkat! AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek
Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu
Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
13:51
Galatasaray’da başkanlık yarışı erkenden başladı 5 isim gündemde
Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde
13:46
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor’a destek sözü
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü
13:40
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 14:11:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Altay'da feragat sonrası kongre planı tartışıldı, kayyım davası 26 Kasım'a kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement