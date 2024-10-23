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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Karaköprü Belediyespor'a 2-1 yenilerek bu sezon ilk kez düşme hattına gerileyen Altay'da Mehmet Günüz şoku yaşandı. Orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu omzundan sakatlandı. Antrenmanda ikili mücadele sonunda acılar içinde yerde kalan genç futbolcu omuz sol bölgesinden yaralandı. Omzundaki bağ yaralanması sebebiyle operasyon geçiren Mehmet Gündüz'ün yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Altay'da profesyonel olan Mehmet bu sezon 7 maçta forma giymişti.