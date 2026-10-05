Altay'da Tuna Üzümcü, Alanya 1221 maçında ilk haftanın 11'inden 6 oyuncuyu değiştirdi - Son Dakika
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Altay'da Tuna Üzümcü, Alanya 1221 maçında ilk haftanın 11'inden 6 oyuncuyu değiştirdi

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Altay\'da Tuna Üzümcü, Alanya 1221 maçında ilk haftanın 11\'inden 6 oyuncuyu değiştirdi
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5'inci haftayı 6 puanla 10'uncu sırada bitiren Altay'da Teknik Direktör Tuna Üzümcü, Alanya 1221 maçında ilk haftanın 11'ine göre 6 farklı oyuncuya şans verdi. Transfer yasağı nedeniyle altyapıya yönelen Altay'da Üzümcü, ligde 24 futbolcuya süre verdi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5'inci haftayı 6 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Altay'da Teknik Direktör Tuna Üzümcü, sezonun ilk maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de köklü değişime gitti. Genç teknik adam ilk haftalarda ilk 11'de yer verdiği stoperler Arif ve Ahmet'in yerine Sefa ile Yunus Efe'yi oynatmaya başladı. Sağ kanat Mert'i yedeğe çeken teknik patron Üzümcü, bu mevkide Mehmet Kaymaz'ı tercih etmeye başlarken, sakatlanarak sezonu kapatan sol kanat İbrahim'in yerine Salih'i monte etti.

Ön libero İsa'yı kızağa çekip, Osman'ı sahaya süren Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, önceki hafta kırmızı kart cezası alan Oktay'ın yerine Özay'a şans vermeye başladı. Siyah-beyazlı ekibin son olarak evinde 0-0 biten Alanya 1221 karşılaşmasında ilk haftadaki Denizli İdmanyurdu maçının ilk 11'de toplam 6 farklı oyuncu görev yaptı. Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla mücadele eden Altay'da Tuna Üzümcü, ligde 24 futbolcuya süre verdi.

Kaynak: DHA
Teknik DirektörTuna ÜzümcüAlanyaFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Altay'da Tuna Üzümcü, Alanya 1221 maçında ilk haftanın 11'inden 6 oyuncuyu değiştirdi - Son Dakika
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