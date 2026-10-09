Altay'da Ulaş Hasan Özçelik, 450 dakika sonra Alanya 1221'e gol izni vermedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay'da Ulaş Hasan Özçelik, 450 dakika sonra Alanya 1221'e gol izni vermedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altay\'da Ulaş Hasan Özçelik, 450 dakika sonra Alanya 1221\'e gol izni vermedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay'ın 21 yaşındaki kalecisi Ulaş Hasan Özçelik, ilk 5 haftada 450 dakika süre alarak teknik ekibe güven verdi. Bucaspor 1928 derbisindeki kritik kurtarışıyla 3 puanda pay sahibi olan genç kaleci, Alanya 1221 ile 0-0 biten maçta kalesini ilk kez gole kapattı.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik, ilk 5 haftada sergilediği performansla teknik ekibe güven verdi. Teknik direktör Tuna Üzümcü, 21 yaşındaki file bekçisine 450 dakika süre verirken, takımın en istikrarlı ismi Ulaş oldu. Altay oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alırken; kaleci Ulaş yaptığı kritik kurtarışlarla alkış topladı.

Özellikle Bucaspor 1928'i deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri İzmir derbisinde karşı karşıya pozisyonda kritik bir kurtarışa imza atarak aldıkları 3 puanda önemli pay sahibi olan genç eldiven, son olarak iç sahada 0-0 biten Alanya 1221 karşılaşmasında kalesini ilk kez gole kapattı. 1.89 boyundaki kaleci Ulaş, takımın profesyonel lig tecrübesi olan tek kalecisi konumunda. Altay'da geçen sezon çapraz bağ ameliyatı olan kaleci Semih henüz takıma dönemedi.

Kaynak: DHA
BucasporAlanyaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü Ukrayna’dan BM’ye “acil toplanma“ çağrısı Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye "acil toplanma" çağrısı
Sigaraya yeni yasaklar Bu alanlarda içilemeyecek Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Nagihan’ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: ’Eks’ olmuşum Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum
12:59
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
12:38
Tepki çeken “Hayırlı olsun“ ziyareti Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
Tepki çeken "Hayırlı olsun" ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
11:19
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 13:22:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Altay'da Ulaş Hasan Özçelik, 450 dakika sonra Alanya 1221'e gol izni vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei