Altay\'da Zor Günler Bekliyor

17.05.2026 12:48
Eski Başkan Taşpınar, yatırımcı bulunmazsa Altay'ı zor günlerin beklediğini açıkladı.

3'üncü Lig'de geride bıraktığımız sezonda son hafta kümede kalmayı garantileyen Altay'da Eski Kulüp Başkanı ve Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, yeni sezon öncesi yatırımcı bulamazlarsa siyah-beyazlı kulübü zor günlerin beklediğini dile getirdi. 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan ve borcu 1 milyar TL'yi aşan İzmir temsilcisinde belirsizlik devam ediyor. Camia olarak 2 yıl önce şirketleşme komisyonu oluşturduklarını ancak yatırımcı konusunda başarılı olamadıklarını belirten Ahmet Taşpınar, "100 yılı aşan kulüpler bu sisteme dayanamıyor. 20 milyon euro borç var, gelir yok" diye konuştu.

Başkan Sinan Kanlı'nın bir sezonu geçirdiğini, kendilerine teşekkür etmeleri gerektiğini ifade eden Taşpınar, "Bu sezon tamamlandı ancak yatırımcı bulunmazsa bu şartlarda lige başlayamazsın. Altay geçen sezon personeline, futbolcusuna ödeme yapamadı. Vergi, sigorta borcunu ödeyemedi. Altay tüm organlarıyla çökmüş durumda, 200 kişi aidat ödemiş. Bunlar acı gerçekler. Sadece sistem değil, iç çekişmeler de kulübü bu duruma getirdi. Hepimizin hataları oldu. Bazı insanlar kulübü geçim kapısı olarak gördü. Gelirin olmadığında Süper Lig'e çıkmak başarı değil, çöküşün başlangıcı oluyor. Şahısların bu yükün altından kalkma şansı yok" dedi.

'12 MİLYON EURO GEREKİYOR'

Ahmet Taşpınar, transfer yasağına neden olan yabancı oyuncuların borçlarını kapatmak için 10 milyon euro nakit para gerektiğini ifade ederek, "Pazarlıklarla 10 milyon euro'ya borçların büyük bölümü temizlenir. Yeni sezonda çok iddialı olmayan bir takım kurmak için 2 milyon euro gerekir. Futbol piyasası için yüksek olmayan bu rakam Altay için yüksekse bunu sorgulamak lazım. İzmir'de oynadığımız maçların hasılatları, giderleri karşılamıyor. Altay çok büyük bir marka ve isim olsa da maalesef ciddi bir yatırımcıyla masaya oturamadık, bu bir gerçek" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA

