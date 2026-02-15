Altay Deplasmanda Beraberlik Aldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde oynadığı son iki maçı kazanarak eski kalecisi Stachowiak'a olan borcu nedeniyle FIFA'dan aldığı 6 puan silme cezasını telafi edip yeniden düşme hattından çıkan Altay deplasmanda Söke 1970 SK'yla yenişemedi: 1-1. Didim Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada Altay 45'inci dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşun rüzgarın etkisiyle kale önünde sekip direkt ağlara gitmesiyle öne geçti. İkinci yarıda 73'üncü dakikada Söke'den Latif'in sağdan ortasını kaleci Galip elinden kaçırdı, kale çizgisinde defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top Emir'in müdahalesiyle ağlarla buluştu. Bu sonuçla Altay puanını 19, Söke de 25 yaptı.