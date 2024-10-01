Altay Fethiyespor ile 3-3 Berabere Kalarak Puan Aldı

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Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor'la 3-3 berabere kalarak 2 hafta sonra puan almayı başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona 1 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan Altay, daha sonra yaşadığı Kastamonuspor ve Beykoz Anadolu Spor mağlubiyetleriyle düşüşe geçti. Hafta sonu oynanan Fethiyespor maçında 2 kez geriye düşüp 88. dakikada öne geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle 1 puanla sahadan ayrıldı. Böylece Altay, 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Fethiyespor'la berabere kalarak haftalar sonra puan almış oldu.

Altaylı taraftarlar da karşılaşmanın ardından futbolcuları tribüne çağırarak, "Hep böyle oynayın, canımızı verelim" tezahüratı yaparak moral verdi.

Mehmet Gündüz, profesyonel futbol kariyerindeki ilk golünü attı

Bu sezon Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın vazgeçilmezlerinden olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Gündüz, Fethiyespor maçının 88. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydederek profesyonel futbol kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Bu sezonki 5 maça da ilk 11 başlayan genç oyuncu, toplam 416 dakika süre aldı. - İZMİR