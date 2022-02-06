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Altay, haftalar süren galibiyet hasretini Göztepe karşısında bitirdi - Son Dakika

Altay, haftalar süren galibiyet hasretini Göztepe karşısında bitirdi

06.02.2022 21:29
Altay, haftalar süren galibiyet hasretini Göztepe karşısında bitirdi

Süper Lig'in 24. haftasında Altay, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, 16 haftadır süren 3 puan hasretini bitirdi.

Süper Lig'in 24. haftası İzmir derbisine sahne oldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda Altay'ı ağırlayan Göztepe, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

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ALTAY, 16 HAFTA SONRA GALİBİYETLE TANIŞTI

Altay'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Deniz Kadah ve 49. dakikada Thaciano kaydetti. Bu sonucun ardından teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde ilk maçında sahadan galip ayrılan siyah-beyazlılar, 16 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

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Son Dakika Spor Altay, haftalar süren galibiyet hasretini Göztepe karşısında bitirdi - Son Dakika Spor


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