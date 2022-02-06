Altay, haftalar süren galibiyet hasretini Göztepe karşısında bitirdi

Süper Lig'in 24. haftası İzmir derbisine sahne oldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda Altay'ı ağırlayan Göztepe, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Altay'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Deniz Kadah ve 49. dakikada Thaciano kaydetti. Bu sonucun ardından teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde ilk maçında sahadan galip ayrılan siyah-beyazlılar, 16 hafta sonra 3 puanla tanıştı.
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