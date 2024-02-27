Altay'ın en skorer oyuncusu 42 yaşındaki Murat Uluç - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altay'ın en skorer oyuncusu 42 yaşındaki Murat Uluç

Altay\'ın en skorer oyuncusu 42 yaşındaki Murat Uluç

Altay'da bu sezon tüm kulvarlarda 4 gol atan 42 yaşındaki golcü oyuncu Murat Uluç, siyah-beyazlı takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Altay, mali sıkıntılar nedeniyle birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı ve gol katkısı veren sadece Eren Erdoğan ve Murat Uluç kaldı. 42 yaşındaki Murat Uluç, Altay'ın en skorer oyuncusu olarak öne çıkıyor.

27.02.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay'da bu sezon tüm kulvarlarda 4 gol üreten 42 yaşındaki golcü oyuncu Murat Uluç, siyah-beyazlı takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'de bu sezon mali ve sportif anlamda zor günler geçiren Altay, borçlarından dolayı oyuncularının maaşlarını ödeyemediği için ara transfer döneminde birçok oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlı ekibe bu süreçte veda eden oyuncular arasında 5 gollü Marco Paixao, 2'şer gollü Zeki Yıldırım, Deniz Kadah ve İbrahim Öztürk yer alınca, Altay'da gol katkısı veren sadece Eren Erdoğan ve Murat Uluç kaldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Erdoğan, rakip kalelere sadece 1 gol kaydederken, 42 yaşındaki golcü oyuncu Murat Uluç ise kupada 3, ligde ise 1 gol üreterek toplamda 4 gollük bir katkı vermiş oldu. Aktif kadroda bu iki oyuncu dışında başka skor üreten oyuncu olmayınca 42 yaşındaki Murat Uluç, Altay'ın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Bu sezon ligde 11 maça çıkıp sadece 181 dakika süre alan tecrübeli golcü Murat Uluç'un bundan sonraki maçlarda daha fazla süre alması bekleniyor. Oyuncunun da yaşına rağmen antrenmanlarda bireysel çalışmalara ağırlık verdiği öğrenildi.

Öte yandan 1 Mart Cuma günü deplasmanda Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek olan Altay, rakibini hatasız geçerek ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etmek istiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Murat Uluç, Altay, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'ın en skorer oyuncusu 42 yaşındaki Murat Uluç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:20:39. #1.13#
SON DAKİKA: Altay'ın en skorer oyuncusu 42 yaşındaki Murat Uluç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement