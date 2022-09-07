Altay eski başkanı Mehmet Erdoğan hayatını kaybetti

Dündar, mesajında, "Çok kıymetli başkanımız Mehmet Erdoğan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Altay camiası güne acı bir haberle uyandı. Siyah-beyazlılarda 2005-2007 yılları arasında başkanlık görevi üstlenen ve camianın önde gelen isimlerinden olan Mehmet Erdoğan, 60 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden Erdoğan'ın vefatı üzerine Altay Başkanı Ayhan Dündar, sosyal medya hesaplarında taziye mesajı paylaştı.

Kaynak: İHA

Mehmet Erdoğan, Altay, Spor, Son Dakika

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