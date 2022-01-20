Üye Girişi
Altay'ın kozu fikstür - Son Dakika

Altay'ın kozu fikstür

20.01.2022 10:52
Altay'ın kozu fikstür

Hafta sonu Konyaspor'u konuk edecek olan Altay, ligde kalan 16 maçın 10'unu İzmir'de oynayacak.

Hafta sonu Konyaspor'u konuk edecek olan Altay, ligde kalan 16 maçın 10'unu İzmir'de oynayacak.

Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Altay, önündeki 16 maçın 10'unu İzmir'de oynayacak olmanın avantajına güveniyor. Bu hafta sonunda Konyaspor ile Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda kozlarını paylaşacak olan siyah-beyazlı ekip, milli maç arasından sonra İzmir derbisinde Göztepe ile karşılaşıp üç maçlık İzmir serisini yine kendi evindeki Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sona erdirecek.

Altay, sezon sonuna kadar Gaziantep FK, Malatyaspor, Antalyaspor, Başakşehir, Galatasaray, Giresunspor ve Kasımpaşa ile İzmir'de oynayacak. İzmir temsilcisi bu dönemde deplasmanda sadece Beşiktaş, Karagümrük, Sivasspor, Adana Demirspor, Hatayspor ve Trabzonspor ile karşılaşacak.

Konyaspor'u yenerek milli maç arasına 21 puanla girmek istediklerini açıklayan Altay Başkan Vekili Levent Doğanoğlu, İzmir'deki 10 maçta Altay taraftarına büyük görev düşeceğini belirterek, "Ligin en iyi fikstürüne sahibiz. Fenerbahçe yenilgisine rağmen bir ivme kazandığımıza inanıyoruz. Bunu galibiyete çevirmek için el ele vermemiz gerekir. Büyük Altay taraftarı her zamanki özverisiyle tribünde yerini alıp takımını desteklerse istediğimiz sonuçlara daha kolay ulaşırız. Futbolcularımız da terinin son damlasına kadar savaşacak ve özlediğimiz günlere yeniden kavuşacağız" diye konuştu.

Poko, Konyaspor maçında yok

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Gabon'un formasını giyen Andre Poko, 23 Ocak Pazar günü oynanacak Burkina Faso maçında görev alacağı için Konyaspor'a karşı oynayamayacak. Cebrail Karayel'in tedavi sürecinin tamamlandığı belirtilirken, Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Eric Börkander ve Thaciano da Silva'nın durumları ise gün içerisinde kesinlik kazanacak. - İZMİR

YORUMLAR
500

Fenerbahçe, Konyaspor, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay'ın kozu fikstür - Son Dakika Spor


Velilerin dikkatine! Ders seçme süresi 7 Şubat'a kadar uzatıldı Velilerin dikkatine! Ders seçme süresi 7 Şubat'a kadar uzatıldı         
11:00
TÜİK Başkanı Dinçer: Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur! TÜİK Başkanı Dinçer: Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur!         
10:52
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
"Enflasyon düşük gösteriliyor" iddialarına TÜİK Başkanı Dinçer'den yanıt: Kul hakkına girmem "Enflasyon düşük gösteriliyor" iddialarına TÜİK Başkanı Dinçer'den yanıt: Kul hakkına girmem         
10:37
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20

Son Dakika Haberleri
10:51 TÜİK Başkanı Dinçer: Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur!
10:47 Bilim Kurulu üyelerinden evde kalan yaşlılara uyarı: Elinizi bile öptürmeyin
10:46 Yunanistan'da din adamlar savaş uçaklarını kutsal suyla yıkayarak kutsadı!
10:45 BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir
10:28 Whatsapp mesajı için bile ücret alıyorlar! Veliler, okul servislerine gelen zamlar sonrası isyan etti
10:26 Bahçeli bu seçim anketini görmesin! MHP'nin oy oranı yüzde 5'e kadar geriledi
10:26 Emeklilikte yaşa takılanlara müjdeli haber: Primi dolana emeklilik yolda
10:19 İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!
10:18 Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak
10:18 Doğurmak üzere olan hamile kadının imdadına AFAD yetişti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 11:04:37. #1.12#
SON DAKİKA: Altay'ın kozu fikstür - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement