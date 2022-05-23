Altay Kadın Futbol Takımı, Süper Lig'de kaldı - Son Dakika
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Altay Kadın Futbol Takımı, Süper Lig'de kaldı

23.05.2022 11:22
Altay Kadın Futbol Takımı, Süper Lig'de kaldı

Altay Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Ligi play-out ikinci maçında İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de kalmayı başardı.

Altay Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Ligi play-out ikinci maçında İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de kalmayı başardı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde A Grubu'nu 9. sırada tamamlayan Altay, B Grubu'nu son sırada tamamlatan İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor ile kümede kalmak adına play-out maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, evine avantajlı dönmüştü. İzmir temsilcisi, dün oynanan ikinci maçı da 2-1'lik skorla kazanarak Süper Lig'de kalmayı başardı. Maç sonunda siyah-beyazlı futbolcular büyük sevinç yaşadı. - İZMİR

Altay Kadın Futbol Takımı, Süper Lig'de kaldı
Altay Kadın Futbol Takımı, Süper Lig'de kaldı
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Kaynak: İHA

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