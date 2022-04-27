Altay'da başkan adaylığı için ismi geçen İbrahim Akman aday olmayacak - Son Dakika
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Altay'da başkan adaylığı için ismi geçen İbrahim Akman aday olmayacak

27.04.2022 11:43
Altay'da başkan adaylığı için ismi geçen İbrahim Akman aday olmayacak

Altay Yüksek Divan Kurulu Üyesi Murat Bora Dülger, İbrahim Akman'ın yarın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Altay Yüksek Divan Kurulu Üyesi Murat Bora Dülger, İbrahim Akman'ın yarın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Dülger, yaptığı yazılı açıklamada, olağanüstü genel kurul öncesinde Akman'ın da bir liste hazırlığı içinde olduğu için Yüksek Divan Kurulu olarak kendisiyle görüştüklerini belirtti.

Akman'la 25 Nisan Pazartesi akşamı Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya geldiklerini aktaran Dülger, şunları kaydetti:

"Bu toplantıda, ekibiyle birlikte bir hazırlık içerisinde olduğunu ve Özgür Ekmekçioğlu'ndan alacakları konusunda fedakarlık beklediğini Yüksek Divan Kurulumuza bildirdi. 26 Nisan Salı günü ise camiamızın önemli ismi Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde Özgür Ekmekçioğlu ve İbrahim Akman'ı, Prof. Dr. Ahmet Çoker'in de katılımıyla bir araya getirdik. Benim de yer aldığım bu toplantıda Ekmekçioğlu, Özgener'in de isteğini geri çevirmeyerek 92 milyon TL'yi bulan alacağının 30 milyon TL'sini Akman'ın aday olması durumunda bağışlayacağını ve kalan bölümüne ise temlik koymayacağını açıkladı. Sayın Akman, çok pozitif geçen bu toplantıdan ekibiyle birlikte durum değerlendirmesi yapacağını söyleyerek ayrıldı. Akşam saatlerinde ise aday olma fikrinden vazgeçtiğini Yüksek Divan Kurulumuza bildirdi."

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay'da başkan adaylığı için ismi geçen İbrahim Akman aday olmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altay'da başkan adaylığı için ismi geçen İbrahim Akman aday olmayacak - Son Dakika
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