Altay pes etmiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altay pes etmiyor

01.05.2022 12:37
Altay pes etmiyor

SPOR Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 5 maç sonra kazanan Altay, pamuk ipliğine bağlı olan kümede kalma umutlarını matematiksel olarak korudu.

SPOR Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 5 maç sonra kazanan Altay, pamuk ipliğine bağlı olan kümede kalma umutlarını matematiksel olarak korudu. Kulüpteki idari kriz ile hafta içi yapılan kavgalı kongrede başkan adayı bulunamamasına rağmen kazanıp bitime 3 karşılaşma kala 33 puana yükselen siyah-beyazlılar, kurtuluş bölgesindeki Gaziantep Futbol Kulübü ile farkı 9 puana düşürdü. Üst basamağındaki Gaziantep FK ile ikili averajda eşit olan Altay'ın son 3 maçta 3'te 3 yapar, Gaziantep ekibi de 3'te 0 çekerse rakibini yalnız genel averajda sollama ihtimali var.

Çok az da olsa matematiksel olarak umutlarını koruyan Altay, tüm maçlarını kazansa dahi Gaziantep FK'nın 3 maçta yalnız 1 puan alması halinde bile Süper Lig'e veda edecek. Gaziantep ekibi 3 maçı kaybeder, Altay ise bu periyotta kayıp yaşamazsa ligde kalan takımı genel averaj belirleyecek. Altay, genel averajda kırmızı-siyahlılar 8 gol gerisinde yer alıyor. Önümüzdeki hafta GZT Giresunspor'u konuk edecek Altay şansını sürdürebilmesi için maçını kazanıp, Gaziantep FK'nın evinde Yukatel Kayserispor'a mağlup olmasını bekleyecek.

KALOĞLU: "UMUTLARIMIZI KAYBETMEDİK"

Altay'ın başında ilk galibiyetini elde eden genç teknik direktör Sinan Kaloğlu tüm takımı kutladığını söyledi. Altın değerinde bir galibiyet aldıklarını belirten Sinan Kaloğlu, "Oyuncularımız son düdüğe kadar maçta çok iyi mücadele etti. Son haftalarda zaten doğru bir oyun oynuyorduk ancak sonuca bir türlü ulaşamıyorduk. Bu karşılaşmada bu sorunu çözdük. Daha sonra doğru savunma yaparak galibiyete de uzandık. Bu kadar eksik futbolcumuz olmasına rağmen önemli bir deplasman olan Hatay'dan üç puanla dönmek hepimizi umutlandırdı. Kümede kalma ümitlerimiz az olsa da son ana kadar mücadele edeceğiz, kesinlikle pes etmeyeceğiz. Umutlarımızı kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Altay'da maç öncesi golcüler Paixao ve Bamba takımdan ayrılmıştı.


- İzmir
YORUMLAR
500
Altay, son ana kadar pes etmeyecek Altay, son ana kadar pes etmeyecek SPOR Atakaş Hatayspor- Altay maçının ardından SPOR Atakaş Hatayspor- Altay maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Hatayspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay pes etmiyor - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:31 Polis memuru, polis otosunun içinde beylik tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi
12:26 TESK Genel Başkanı Palandöken'den zam isyanı: Araçları garajda bırakır
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
10:45 Yüsra Geyik, Hadise'ye atıfta bulundu: Eğer sevgilim olursa konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım
10:37 Trabzonspor'u şampiyonluğa götüren bu yolda iki kırılma noktası oldu: Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 12:48:14. #1.12#
SON DAKİKA: Altay pes etmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement