Altay pes etmiyor - Son Dakika

SPOR Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 5 maç sonra kazanan Altay, pamuk ipliğine bağlı olan kümede kalma umutlarını matematiksel olarak korudu. Kulüpteki idari kriz ile hafta içi yapılan kavgalı kongrede başkan adayı bulunamamasına rağmen kazanıp bitime 3 karşılaşma kala 33 puana yükselen siyah-beyazlılar, kurtuluş bölgesindeki Gaziantep Futbol Kulübü ile farkı 9 puana düşürdü. Üst basamağındaki Gaziantep FK ile ikili averajda eşit olan Altay'ın son 3 maçta 3'te 3 yapar, Gaziantep ekibi de 3'te 0 çekerse rakibini yalnız genel averajda sollama ihtimali var.

Çok az da olsa matematiksel olarak umutlarını koruyan Altay, tüm maçlarını kazansa dahi Gaziantep FK'nın 3 maçta yalnız 1 puan alması halinde bile Süper Lig'e veda edecek. Gaziantep ekibi 3 maçı kaybeder, Altay ise bu periyotta kayıp yaşamazsa ligde kalan takımı genel averaj belirleyecek. Altay, genel averajda kırmızı-siyahlılar 8 gol gerisinde yer alıyor. Önümüzdeki hafta GZT Giresunspor'u konuk edecek Altay şansını sürdürebilmesi için maçını kazanıp, Gaziantep FK'nın evinde Yukatel Kayserispor'a mağlup olmasını bekleyecek.

KALOĞLU: "UMUTLARIMIZI KAYBETMEDİK"

Altay'ın başında ilk galibiyetini elde eden genç teknik direktör Sinan Kaloğlu tüm takımı kutladığını söyledi. Altın değerinde bir galibiyet aldıklarını belirten Sinan Kaloğlu, "Oyuncularımız son düdüğe kadar maçta çok iyi mücadele etti. Son haftalarda zaten doğru bir oyun oynuyorduk ancak sonuca bir türlü ulaşamıyorduk. Bu karşılaşmada bu sorunu çözdük. Daha sonra doğru savunma yaparak galibiyete de uzandık. Bu kadar eksik futbolcumuz olmasına rağmen önemli bir deplasman olan Hatay'dan üç puanla dönmek hepimizi umutlandırdı. Kümede kalma ümitlerimiz az olsa da son ana kadar mücadele edeceğiz, kesinlikle pes etmeyeceğiz. Umutlarımızı kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Altay'da maç öncesi golcüler Paixao ve Bamba takımdan ayrılmıştı.

- İzmir