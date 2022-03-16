Altay, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Altay, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

16.03.2022 19:13
Altay, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Altay, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Altay, hazırlıklarına devam etti.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, koşu ve ısınmanın ardından taktik çalıştı.

Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Altay'ın genç taraftarlarından Yasin Dal da antrenmanda siyah-beyazlı futbolcularla bir araya geldi. Yasin Dal'ın ameliyattan çıktıktan sonra narkozun da etkisiyle siyah-beyazlı ekip lehindeki tezahüratları sosyal medyada yayımlanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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