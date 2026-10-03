Altay, TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Alanya 1221 FSK ile golsüz berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay, TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Alanya 1221 FSK ile golsüz berabere kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altay, TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Alanya 1221 FSK ile golsüz berabere kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta mücadelesinde Altay, sahasında Alanya 1221 FSK ile golsüz berabere kaldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki takım da gol atamadı.

Altay, TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta mücadelesinde sahasında Alanya 1221 FSK ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli Stadı

Hakemler: Şahin Berker, Mustafa Akgül, Oktay Beytekin

Altay: Ulaş Hasan Özçelik, Sefa Özdemir, Salih Oktay (Caner Baycan dk. 63), Nurullah Efe Kocatürk, Anıl Serhan Öztürk (Emirhan Kör dk. 86), Mehmet Onur Yıldız, Mehmet Nur Kaymaz (Barış Şentürk dk. 90), Osman Utkan Gülalan (Mehmet Baran Köse dk. 69), Yunus Efe Sarıkaya, Özay Hepgüler, Ali Kızılkuyu (İsa Toygar Ekinci dk. 69)

Alanya 1221 FSK: Miraç Değirmenci, Yaşar Kavas, Ferhat Canlı, Süleyman Cebeci (Ahmet Ercan Ekmekci dk. 12, Alaattin Mumci dk. 72), Emirhan Gücenoğlu (Salih Polatdemir dk. 80), Orhan Olpak (Yusuf Ölmez dk. 72), Kubilay Köylü, Uğurcan İkikardeş, Alper Demir, Şükrü Mert Şanlı, Kadir Altıntaş

Sarı kartlar: Salih Oktay, Yunus Efe Sarıkaya, Mehmet Nur Kaymaz, İsa Toygar Ekinci (Altay), Kadir Altıntaş, Miraç Değirmenci (Alanya 1221 FSK)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuMustafa DenizliAlsancakAlanyaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Türkiye’den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu’na patladı: Lan seni... Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...
20:50
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
20:09
Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında
Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında
18:36
Yalova Adliyesi’nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
17:55
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy’u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 21:45:28. #7.13#
SON DAKİKA: Altay, TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Alanya 1221 FSK ile golsüz berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei