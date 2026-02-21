Altay ve Tire 2021 FK 1-1 Berabere Kaldı

TFF 3. Lig 4. Grup 22. hafta karşılaşmasında Altay, sahasında Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Fuat Filiz, Ersin Erbay, Hasan Hüseyin Yazıcılar
Altay: Ulaş Hasan Özçelik, İbrahim Kıravi, Sefa Özdemir, Mert Yıldırım (Nurullah Efe Kocatürk dk. 90), Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam (Caner Baycan dk. 59), Mehmet Onur Yıldız (Anıl Serhan Öztürk dk. 89), İsa Toygar Ekinci (Özay Hepgüler dk. 86), Sani Gerçek (Oktay Özdede dk. 46), Yunus Efe Sarıkaya, Hikmet Çolak (Deniz Kadah dk. 59)
Tire 2021 FK: Mert Danışmaz, Onur Şirin, Umut Can Çoban, Bora Ulu, Mustafa Çalışkan, İbrahim Mirza Aral (Mert Altınöz dk. 85), Sedat Yahşi, Emir Enes Araz (Mert Korkmaz dk. 90), Sercan Uslu, Atakan Akbulut, Işıkcan Koca (Ümit Kurt dk. 73)
Goller: Atakan Akbulut (dk. 11) (Tire 2021 FK), İbrahim Kıravi (dk. 74) (Altay)
Sarı kartlar: Sercan Uslu, Mert Altınöz (Tire 2021 FK), Mehmet Onur Yıldız (Altay) - İZMİR
