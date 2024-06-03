Altay, yatırımcı arayışında gizlilik esasıyla hareket edecek

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig'e düşen Altay'da şirketleşme kararı alınmasının ardından camianın önde gelen isimleri kulübe yatırımcı bulmak için kolları sıvarken, siyah-beyazlıların gizlilik esasıyla hareket edeceği öğrenildi. Camia liderleri henüz bir yatırımcı ile temas yapılmadığını söylerken, İzmir temsilcisine talip olacak yatırımcıların sır gibi saklanacağı ifade edildi.

Kulübe yakın kaynaklardan alınan duyumlara göre Altay'ın önümüzdeki günlerde güçlü bir firma ile masaya oturabileceği bildirildi. Bu arada şirketleşme komisyonunda yer alan isimlerin perşembe günü bir araya gelip yol haritası çizeceği kaydedildi. Toplam borcu 684 milyon 555 bin TL olan Altay, borçlarına karşılık kulübün futbol şubesini devretmeyi hedefliyor.