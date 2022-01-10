Altekma'da yüzler gülüyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk yarının son 2 maçında Galatasaray HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart'ı mağlup ettikten sonra ikinci devrenin ilk sınavında deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek çıkışını sürdüren Altekma'da keyifler iyice yerine geldi. Ligin ilk haftasında evinde 3-0 boyun eğdiği Bursa ekibinden rövanşı alarak 3'te 3 yapan İzmir temsilcisi bu sezonki 5'inci galibiyetine imza atarak 17 puana ulaştı.

Sezona üst üste aldıkları 7 mağlubiyetle başladıklarını ancak zamanla eski mücadeleci kimliklerine büründüklerini belirten Basın Sözcüsü Cevat Başcı, "Her geçen maç üzerine koyarak yenilgiyi kabullenemeyen bir takım haline geldik. Bu galibiyetler bizi tehlikeli bölgeden uzaklaştırıp ileriki haftalar için umutlandırdı. Takım içindeki birlik beraberliğimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.Altekma, cumartesi günü Yeni Kızıltepespor'u konuk edecek.