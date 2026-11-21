Altekma, Sungurlu Belediyespor'u 3-2 yenerek 7. haftada galibiyete ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Altekma, sahasında Sungurlu Belediyespor'u 3-2'lik skorla geçti. 150 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-18, 22-25, 22-25, 26-24 ve 15-10 şeklinde tamamlandı.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Serhat Semiz
Altekma: Abdulvahap Han, Buculjevic, Young, Özgür Karababa, Oğuzhan Tarakçı, Ewert (Hüseyin Şahin, Baha Akçagöz, Tuna Uzunkol, Zonca, Berk Dilmenler, Niyazi Ulaş Dokumacı)
Sungurlu Belediyespor: Oğulcan Yatgın, Mestre, Kemal Kayhan, Ensing, Espeland, Oğuzhan Karasu (Ümit Demir, Serkan Koçak, Gökhan Çatal, Eren Kanlı, Fatih Eren Uğur, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu)
Setler: 25-18, 22-25, 22-25, 26-24, 15-10
Süre: 150 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Altekma, sahasında Sungurlu Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Kaynak: AA
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