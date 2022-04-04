Altınok: "Spor tesislerimizdeki konforu artırıyoruz" - Son Dakika
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Altınok: "Spor tesislerimizdeki konforu artırıyoruz"

04.04.2022 13:33
Altınok: "Spor tesislerimizdeki konforu artırıyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki Kalaba Spor Tesisi'ni ziyaret etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki Kalaba Spor Tesisi'ni ziyaret etti. Altınok, "Vatandaşların taleplerini karşılamak adına spor tesislerimizdeki konforu artırıyoruz" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki Kalaba Spor Tesisi'ni ziyaret ederek burada spor yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Altınok, vatandaşların taleplerini dinleyerek tesislerdeki konforun artması için yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Sağlıklı bir toplumun temelinde sporun olduğuna dikkat çeken Altınok, "Spor tesislerimizin kapıları tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Eğer hastalıklardan uzaklaşmak istiyorsak, daha kaliteli bir yaşam sürmek istiyorsak spor yapmalıyız. İlçemizdeki açık ve kapalı spor tesissilerinin sayısını artırdık. 80 milyon TL değerinde spor yatırımı yaptık. Bu tesislerimizden ne kadar fazla vatandaşımız faydalanırsa yatırlılarımızın sağlayacağı fayda da bir o kadar artacaktır" dedi.

Kalaba Spor Tesisi sayesinde aşırı kilolarından kurtulduğunu söyleyen bir vatandaşla da sohbet eden Altınok, vatandaşı tebrik ederek spor yapmaya devam etmesi tavsiyesinde bulundu. - ANKARA

Altınok: Spor tesislerimizdeki konforu artırıyoruz
Altınok: Spor tesislerimizdeki konforu artırıyoruz

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Turgut Altınok, Spor Tesisi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınok: 'Spor tesislerimizdeki konforu artırıyoruz' - Son Dakika


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