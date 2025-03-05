Altınordu, 9 Maçtır Yenilgi Yüzü Görmüyor! - Son Dakika
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Spor

Altınordu, 9 Maçtır Yenilgi Yüzü Görmüyor!

Altınordu, 9 Maçtır Yenilgi Yüzü Görmüyor!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24. haftada 48 puanla üçüncü sırada bulunan Altınordu, son 9 maçında 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde ederek yenilmezlik serisini sürdürüyor. Teknik Direktör Ersan Parlatan, gelecek hafta oynanacak Fehtiyespor deplasmanında yeni bir galibiyet hedefliyor.

05.03.2025 11:41  Güncelleme: 11:42
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik elde eden Altınordu, bu süreçte yenilgi yüzü görmedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu; 24 hafta itibarıyla 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyete imza atarak 48 puanla ligde üçüncü sırada bulunuyor. Sezona Olcay Şahan yönetiminde başlayan daha sonra karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran kırmızı-lacivertliler, 19. hafta da takımın başına Ersan Parlatan'ı getirdi. Parlatan'la da iyi bir grafik çizen İzmir ekibi, adeta ligde kaybetmeyi unuttu. 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Altınordu, bu süreçte Afyonspor, Kırklarelispor, 24 Erzincanspor ve Sincan Belediye Ankaraspor müsabakalarını kazanırken; Sarıyer, İnegölspor, Kepezspor, Isparta 32 Spor ve Beykoz Anadolu maçlarını da beraberlikle tamamladı. Böylece İzmir ekibi, bu süreçte 4 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi.

Hafta sonu Beykoz Anadolu ile iç sahada berabere kalan Altınordu'da Teknik Direktör Ersan Parlatan, gelecek hafta oynayacakları Fehtiyespor deplasmanında hata yapmayarak hem yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedeflediği hem de yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmak istediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Altınordu, 3-sayfa, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, 9 Maçtır Yenilgi Yüzü Görmüyor! - Son Dakika

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