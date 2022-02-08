Altınordu çıkış arayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda oynadığı 4 maçı kaybederek düşme hattından kurtulamayan Altınordu, cuma günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Son olarak deplasmanda Bursaspor'a tek golle mağlup olan İzmir ekibinin teknik patronu Hüseyin Eroğlu, "Bursaspor maçının ikinci yarısında istediklerimiz olmaya başladı. Bu oyunumuzu devam ettirip skora yansıtacağız. Transferde Kubilay'dan sonra Erdi'yi aldık, bir kanat takviyesi daha yapacağız. Sakatlıktan çıkan Ahmet Dereli, Recep gibi oyuncularımız aramıza katıldıktan sonra daha güçlü olacağız" dedi.