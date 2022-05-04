Altınordu'da çifte sancı - Son Dakika
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Altınordu'da çifte sancı

04.05.2022 10:33
Altınordu'da çifte sancı

Spor Toto 1'inci Lig'de 36'ncı haftada pazar günü deplasmanda kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Kocaelispor'la sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak Altınordu'da iki önemli gol silahının sakatlık yaşaması teknik ekibi sıkıntıya soktu.

Spor Toto 1'inci Lig'de 36'ncı haftada pazar günü deplasmanda kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Kocaelispor'la sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak Altınordu'da iki önemli gol silahının sakatlık yaşaması teknik ekibi sıkıntıya soktu. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaptan Ahmet İlhan Özek ile santrfor Hüsamettin Yener'in durumlarının maç saatinde netlik kazanacağı belirtildi. Attığı 10 golle takımın en skorer ismi olan sağ kanat Ahmet İlhan'ın sol ayak tarak kemiğine aldığı darbe nedeniyle; 3 gol, 4 asistlik performans sergileyen Hüsamettin'in ise sol üst arka adalesindeki zorlanma nedeniyle tedavi gördüğü kaydedildi. Sağlık ekibinin iki önemli futbolcuyu Kocaelispor maçına yetiştirmek için seferberlik ilan ettiği ifade edildi. Altınordu'da Ahmet İlhan ve Kubilay cezalarını tamamladı.

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Spor Toto, Altınordu, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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