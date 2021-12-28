Altınordu'da Gökberk Efe, A Takım kadrosuna dahil edildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun futbol akademisi oyuncularından Gökberk Efe'nin A Takım kadrosuna dahil edildiği bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki hücum oyuncusunun, A Takım'la çalışacağı belirtildi.

Öte yandan Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaptırılan Süleyman Atik Futsal Salonu'nun açılışının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, Xavi, Iniesta ve Messi gibi isimlerin futsal salonlarından geldiğini bildiklerini aktararak, "Kulüp olarak biz de futsal salonumuzu hizmete açtık. Tesislerimize de benim hayat koçum Süleyman Atik'in ismini verdik. Atik ailesine bu tesisi yaparken bana verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bu futsal salonumuzda çocuklarımız hem eğlenecek hem çalışacaklar." ifadelerini kullandı.