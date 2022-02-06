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Altınordu'da kötü gidişat sürüyor - Son Dakika

Altınordu'da kötü gidişat sürüyor

06.02.2022 12:03
Altınordu'da kötü gidişat sürüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu'nun mağlubiyet serisi 4 haftaya yükseldi.

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu'nun mağlubiyet serisi 4 haftaya yükseldi.

Ligin ikinci yarısında üst üste Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor (D), İstanbulspor ve Bursaspor'a (D) mağlup olan İzmir temsilcisi düşme hattından kurtulamadı. Bu 4 karşılaşmada kalesinde 11 gol gören kırmızı-lacivertliler, son 2 müsabakada gol atma başarısı gösteremedi. Altınordu, bu sezon 10'uncu dış saha maçında 8'inci yenilgisini alarak umut vermedi. Geçen sezon Play-Off finali oynadığı ligde bu sezon kabus gören Altınordu, küme düşecek 4 takımdan biri olmamak için yaşam savaşı verecek.

Ligde 22 puanla düşme hattında kalan Altınordu'da Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sezonun ikinci yarısına iyi başlangıç yapamadıklarını belirterek, "Bursaspor maçının ilk yarısında oyunun kontrolü bizde olsa da yaptığımız pas hatalarından dolayı rakibe pozisyon verdik. Girdiğimiz pozisyonlarda da yanlış pas tercihleri ve pas kalitesinin yetersiz olmasından dolayı pozisyon bulamadık. İkinci yarı maçta istediğimiz baskıyı kurduk fakat bir türlü skoru bulamadık. Bursaspor maçının ikinci yarısında ortaya konulan futbol umut verdi. Bu ligde her takım zorlu bir süreç yaşayacak. Karılaşmanın son dakikasında yakın mesafeden gol atsak buradan 1 puanla dönecektik" diye konuştu.


- İzmir
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Spor Toto, Bursaspor, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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