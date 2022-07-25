Altınordu'da oyuncu satışına başkan Özkan freni - Son Dakika
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Altınordu'da oyuncu satışına başkan Özkan freni

25.07.2022 13:12
Altınordu'da oyuncu satışına başkan Özkan freni

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yıllar sonra bu transfer döneminde üst liglere oyuncu yollamazken; başkan Seyit Mehmet Özkan'ın bu yıl için oyuncu satışına ara verdiği belirtildi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yıllar sonra bu transfer döneminde üst liglere oyuncu yollamazken; başkan Seyit Mehmet Özkan'ın bu yıl için oyuncu satışına ara verdiği belirtildi. Futbolcu yetiştirmek için kurduğu özkaynak sistemi ve yaptığı tesislerle Türk futboluna önemli katkılar yapan İzmir temsilcisinde başkan Özkan'ın sportif başarı yakalamak adına gençleri yuvada tutma kararı aldığı ifade edildi.

Kırmızı-lacivertlilerde kaleci Ali Emre Yanar, orta saha oyuncuları Muzaffer Kocaer, Sami Satılmış ve kanat oyuncusu Emircan Gürlük için bazı kulüplerin nabız yokladığı ancak bu kulüplere olumsuz yanıt verildiği dile getirildi. Yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Altınordu'da başkan Özkan'ın genç futbolcuları üst ligde daha yüksek bonservis ücretleriyle satmayı planladığı bildirildi.


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Kaynak: DHA

Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da oyuncu satışına başkan Özkan freni - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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