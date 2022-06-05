Altınordu golcü Ömer Şişmanoğlu'nu istiyor - Son Dakika
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Altınordu golcü Ömer Şişmanoğlu'nu istiyor

05.06.2022 12:01
Altınordu golcü Ömer Şişmanoğlu'nu istiyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Altınordu'nun geçen sezon Altaş Denizlispor forması giyen Ömer Şişmanoğlu'na kanca attığı öğrenildi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Altınordu'nun geçen sezon Altaş Denizlispor forması giyen Ömer Şişmanoğlu'na kanca attığı öğrenildi. Denizlispor'la çıktığı 26 karşılaşmada 13 kez rakip fileleri sarsıp, 2 de asist yapan 32 yaşındaki gurbetçi santrfor, sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kaldı.

Kırmızı-lacivertlilerin tecrübeli golcüyle temas halinde olduğu, şartların olgunlaşması halinde imzaların atılacağı bildirildi. Almanya'da Hamburg altyapısında yetişip St. Pauli forması giyen Ömer Şişmanoğlu, ülkemizde Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor ve Tuzlaspor kulüplerinde de görev yaptı.


- İzmir
YORUMLAR
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Altınordu'da iki genç daha profesyonel oldu Altınordu'da iki genç daha profesyonel oldu Altınordu'da iki genç daha imza attı Altınordu'da iki genç daha imza attı
Kaynak: DHA

Ömer Şişmanoğlu, Denizlispor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu golcü Ömer Şişmanoğlu'nu istiyor - Son Dakika

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