Altınordu, İskenderunspor'u Yenmek İstiyor - Son Dakika
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Spor

Altınordu, İskenderunspor'u Yenmek İstiyor

Altınordu, İskenderunspor\'u Yenmek İstiyor

Furkan Yöntem ve Serhat Öztaşdelen, İskenderunspor'u mağlup ederek çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti.

06.12.2024 12:13
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Altınordu'nun başarılı oyuncularından Furkan Yöntem ve Serhat Öztaşdelen, İskenderunspor'u mağlup ederek çıkışlarını sürdürmek istediklerini söylediler.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 15. hafta mücadelesinde İskenderunspor'u konuk edecek. 8 Aralık Pazar günü oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde Furkan Yöntem ve Serhat Öztaşdelen, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Adana 01 FK maçında önemli kurtarışlara imza atan kaleci Serhat Öztaşdelen, ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirterek, "Adana 01 FK ile oynadığımız maçta takım olarak çok iyi savunma yaptık. İkinci yarı attığımız gollere sahadan üç puanla ayrılmasını bildik. Performansım için de çok mutluyum, İnşallah böyle devam ederim" dedi.

Deplasmanda ve içeride kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür eden 20 yaşındaki kaleci, "Pazar günü Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynayacağımız İskenderunspor maçını kazanmaktan başka çaremiz yok. Kazanmak istiyoruz. Zor bir maç olacak ama kazanan biz olmak istiyoruz. Lige iyi başladık, ilk yarıyı da iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Serhat Öztaşdelen: "Şampiyonluk istiyoruz"

Kişisel hedeflerinden de bahseden Serhat Öztaşdelen, "Daha önce de söylemiştim. Avrupa'da forma giymek gibi bir hedefim var. Ama tabii ki basamak basamak gitmek gerekiyor. Önce 1. Lig sonra Süper Lig sonra da Avrupa'da forma giymek istiyorum. Bu sezon takım olarak da çok iyiyiz. İnşallah böyle devam ederiz. Bu sene kesinlikle şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Furkan Yöntem: "Gol atmayı özlemişim"

Geçen sezon yaşadığı sakatlık sürecinin ardından uzun süre sahalardan uzak kalan ve yavaş yavaş forma şansı yakalayan Furkan Yöntem, Adana 01 FK maçında oyuna girdikten sonra takımının ikinci golünü kaydetti. Şu anda tamamen iyileştiğini ve görev verilmesi haline 90 dakika forma giyebileceğini dile getiren genç oyuncu, "Sakatlık sürecinde psikolojik olarak çok güçlendim. 378 gün sonra gol attım çok mutluyum. Benim adıma çok güzel oldu, hem de beni motive etti. Bu gol ve galibiyet serisi, bundan sonraki süreçlerde daha çok çalışmamı sağlayacak. Hocamız görev verirse 90 dakika oynayabilirim" ifadelerini kullandı.

Takım içindeki ahenk ve uyumun mükemmel olduğuna vurgu yapan Furkan Yöntem, "Ligdeki yarış bu yıl başa baş gidiyor, her takım iyi biz de çok iyiyiz. Böyle devam edersek şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Takım içerisindeki duygular da samimiyet de çok iyi; her şey gayet iyi gidiyor" dedi.

20 yaşındaki futbolcu, 8 Aralık Pazar günü Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak maçta taraftarlarının önünde galibiyet almak istediklerini sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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