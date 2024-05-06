Altınordu, kümede kalmayı başardı - Son Dakika
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Spor

Altınordu, kümede kalmayı başardı

Altınordu, kümede kalmayı başardı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta uzun bir süre düşme korkusu yaşayan Altınordu, sezonu 12. sırada bitirerek kümede kalma hedefini gerçekleştirmeyi başardı. Altınordu, altyapı patentli oyuncularıyla yola devam ederek düşme hattından uzaklaşmayı başardı ve Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın hayali olan tamamen öz kaynak sisteminden yetişen oyuncularla oynadığı bir maç gerçekleşti.

06.05.2024 12:14  Güncelleme: 12:18
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta uzun bir süre düşme korkusu yaşayan Altınordu, sezonu 12. sırada bitirerek kümede kalma hedefini gerçekleştirmeyi başardı.

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Altınordu, birçok oyuncusu ile yollarını ayırıp altyapı patentli oyuncularla yola devam kararı almıştı. 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 8 hafta galibiyete hasret kalan kırmızılı-lacivertliler, bu süreçte düşme korkusu yaşadı. Altınordu, ligin orta bölümlerinde zaman zaman istediği sonuçlar alsa da, tehlikeli bölgeden uzaklaşmayıp adeta ateşle oynamıştı. Son haftalara doğru vites yükselten İzmir ekibi, yenilmezlik ve galibiyet serilerine imza atarak düşme hattından uzaklaşıp sezonu 12. sırada bitirmeyi başardı. Böylece Altınordu, kümede kalarak ligi hedeflediği yerde birdi.

Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın hayali gerçek oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın hayali gerçek oldu. Öz kaynak sisteminden yetiştirdiği futbolcularla dikkat çeken İzmir ekibi, mücadele ettiği liglerde kadrosunun ilk 11'inde ağırlıklı olarak kendi oyuncuları ile mücadele ediyordu. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın "Bir gün ilk 11'deki oyuncularımızın hepsinin öz kaynak sisteminden yetişen oyuncular olmalarını hayal ediyorum" açıklaması Ankaraspor ile oynanan maçta gerçekleşti. Bu sezon mücadele ettiği ligde genelde ilk 11'de 8-9 oyuncusuna öz kaynak sisteminden yetişen oyunculara şans tanıyan Altınordu, ligde kalmayı garantileyince Ankaraspor ile oynanan maçın ilk 11'ndeki oyuncuların tamamı öz kaynak sisteminden yetişen futbolculardan oluştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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